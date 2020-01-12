Boeing заплатит уволенному гендиректору $ 62 млн
12 января, 2020, 20:16
Американская корпорация Boeing заплатит уволенному с должности генерального директора Деннису Мюленбургу $ 62 млн
Об этом со ссылкой на Airways сообщает Укринформ.
После недавнего увольнения генерального директора американского гиганта аэрокосмического производства компании Boeing Деннис Мюленбург получит $ 62 млн компенсации. Однако, согласно докладу, обнародованному Boeing, он не получил ни одной выплаты по увольнению из-за кризиса компании.
Новый глава Boeing Дэвид Кэлхун начнет выполнять свои обязанности 13 января, ранее он занимал должность главы совета директоров компании.
Кроме компенсации в $ 62 млн, Мюленбург имеет акции компании Boeing, которые он получил еще в 2013 году. Стоимость ценных бумаг составляет $ 18,5 млн.
- 5 декабря 2019 года стало известно, что главный инженер подразделения коммерческих самолетов корпорации Boeing Джон Гамильтон уходит из компании .
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