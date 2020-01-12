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Espreso.tvМирБлумберг потратит $ 1 млрд, чтобы Трамп не переизбрался на второй срок

Блумберг потратит $ 1 млрд, чтобы Трамп не переизбрался на второй срок


фото: nytimes.com
Американский миллиардер Майкл Булмберг заявил, что готов потратить $ 1 млрд, чтобы президент США Дональд Трамп не переизбрался на второй срок

Об этом со ссылкой на New York Times сообщает LIGA.net .

Блумберг не исключил, что потратит на президентские выборы 2020 году в США $ 1 млрд, даже если не будет выдвинут кандидатом от Демократической партии.

Он заявил, что готов финансировать сенаторов Берне Сандерса или Элизабет Уоррен, если они станут кандидатами, несмотря на их острые политические разногласия.

Блумберг уже потратил более $ 200 млн на свою кампанию. Если ему не удастся выиграть праймериз, дальнейшие расходы будут направлены на кампанию против президента США Дональда Трампа.

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