12 января на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеданих сил.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел по нашим позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; рядом с Орехово - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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