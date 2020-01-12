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Espreso.tvОперація об'єднаних сил12 января на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины

12 января на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины


фото: dtv.dn.ua
12 января на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеданих сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; рядом с Орехово - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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