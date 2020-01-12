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Espreso.tvОбщество11 января на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - без потерь

11 января на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - без потерь


фото: narodna-pravda.ua
В субботу, 11 января 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения Операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 12 января, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Противник обстрелял наши позиции с запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

В частности, опорные пункты украинских войск россияне и наемники обстреливали поблизости Красногоровки - из 120-мм миномета выпустили три мины; возле Песков - трижды открывали огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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По официальным данным, вчера, 11 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Из миномета калибра 82-мм оккупанты выпустили семь мин по позиции украинских защитников возле Новотошковского.

За текущие сутки потерь с украинской стороны нет.

  • Напомним, в течение 2019 г. свои жизни за Родину отдали 111 украинских воинов , в декабре их было 9.
  • 2019 российские потери на Донбассе превышали украинские. Штаб ООС - более чем 5 раз , журналисты и эксперты утверждают, что в 3-4.
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