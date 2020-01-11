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Espreso.tvОбществоЗапорожский митрополит Московского патриархата называл Рождество 25 декабря "антиправославными", а сам отпраздновал его в Будапеште

Запорожский митрополит Московского патриархата называл Рождество 25 декабря "антиправославными", а сам отпраздновал его в Будапеште


фото: nikola-khamovniki.ru
25 декабря 2019 года скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский церкви Московского патриархата Лука отслужил рождественскую литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта

Об этом со ссылкой на пресс-службу православного прихода в городе Хевиз Венгерской епархии Московского патриархата передает Еспресо.TV .

Сослужил с ним настоятель храма Святителя Николая из московского элитного района Хамовники, Подольский епископ Российской православной церкви (РПЦ) Тихон.

Этот факт привлек внимание многих верующих, поскольку в 2017 году Лука публично выступал с осуждения предложения перенести святування Рождества в Украине на 25 декабря.

Когда в 2017 году этот день решением правительства Владимира Гройсмана был признан официальным выходным, митрополит Лука выступил на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ Московского патриархата с заявлением, в котором, в частности, были такие слова:

"Законодатели, которые проголосовали за эту дату не были мотивированы религиозными убеждениями или защитой прав человека. Это чистой воды антинародный антиправославный политический проект ... Данный проект направлен на отрыв наших граждан от Православной веры, уничтожение многовековых православных традиций украинского народа, чтобы лишить нас" и рода, и племени ", превратить в безликую серую массу, которая требует лишь только в" хлеба и зрелищ ".

Справка

Это тот самый митрополит Лука, который ранее заявлял о недопустимости отпевание священниками умерших детей, крещенных не у Московском, а в Киевском патриархате.

А 2019 помощник Луки, иеромонах Илиодор, попался с наркотиками , а сам он вместе с нардепом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским выступали в поддержку курса президента Владимира Зеленского и воплощения ним предлагаемой Россией "формулы Штайнмайера".

В свою очередь Дмитрия Тимчук обвинял митрополита в постоянных посещениях России и оккупированных территорий .

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