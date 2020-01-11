Верховный лидер Ирана Хаменеи требует опубликовать данные расследования о сбитом борте МАУ

11 января, 2020, 12:53

После признания властями Ирана собственной вины в катастрофе украинского пассажирского авиалайнера верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи пообещал обнародовать итоги расследования в свободном доступе

Об этом со ссылкой на иранскую правительственную информагентство Fars передает Еспресо.TV .

"Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был проинформирован о непреднамеренном взбивании украинского авиалайнера под Тегераном. По его словам, вся информация должна быть обнародована после встречи высшего органа безопасности Ирана", - говорится в сообщении.

Также Хаменеи поручил провести экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности.