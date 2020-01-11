Важен первый шаг: Джонсон отреагировал на признание Ираном вины в сбивании украинского лайнера

11 января, 2020, 17:30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание Ираном своей вины в сбивании лайнера украинской авиакомпании МАУ важным первым шагом

Об этом со ссылкой на заявление британского правительства сообщает "Европейская правда".

"Признание Ираном того, что рейс 752 авиакомпании МАУ был сбит по ошибке их вооруженными силами, является важным первым шагом. Это будет невероятно трудное время для всех семей, которые потеряли близких в таких трагических обстоятельствах. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи четырех британских жертв и, чтобы они получили ответы, которых они заслуживают", - пообещал Джонсон.

По его словам, теперь нужно всеобъемлющее, прозрачное и независимое международное расследование и репатриация тел погибших.

"Великобритания будет тесно сотрудничать с Канадой, Украиной и другими нашими международными партнерами, пострадавших в результате этой катастрофы", - отметил британский премьер.

По его мнению, этот трагический инцидент лишь подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе.

"Мы все можем ясно видеть, что дальнейший конфликт лишь приведет к новым жертвам и трагедиям. Жизненно важно, чтобы все лидеры теперь стремились к политическому выходу из кризиса", - убежден Джонсон.