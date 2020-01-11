В Париже полицейский в упор выстрелил в протестующего резиновой пулей

11 января, 2020, 11:26

В столице Франции во время марша против пенсионной реформы полицейский выстрелил резиновой пулей в манифестанта почти в упор. Как пишет газета Le Monde, расстояние к активисту не превышало 2 м, хотя минимальная безопасная дистанция для применения этого типа оружия составляет 10 м

После того, как прокуратура начала расследование, в префектуре полиции назвали данное видео вырванным из контекста, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

На кадрах, снятыми очевидцами, закрытый маской полицейский стреляет в толпу протестующих в тот момент, когда его коллеги наносят по манифестантам удары дубинками. После этого один из участников акции падает на землю. Был ли он ранен резиновой пулей, с видео не понятно.

В этом случае полицейский использовал против протестующих LBD (Lanceur de balles de défence). Этот тип оружия стреляет 40-мм снарядами из каучука и может поражать цели, находящиеся на расстоянии до 50 м.

Согласно внутренним правилам, полицейские могут стрелять из LBD для самообороны, но целиться должны только в руки, ноги и корпус с дистанции не менее 10 метров. В случае некорректного применения выстрел из этого оружия может быть смертельным.

Правоохранительные органы часто использовали LBD во время акций протеста "желтых жилетов". По данным портала FranceInfo, как следствие серьезные травмы получили по меньшей мере 40 человек. Правозащитники неоднократно требовали запретить использование LBD, однако Государственный совет отказалась это сделать.

В полиции использования оружия, стреляющего резиновыми пулями, объяснили напряженным положением.

"В районе вокзала Сен-Лазар произошли жестокие столкновения. Полицейские и жандармы были атакованы и применили спецсредства, слезоточивый газ и LBD. Во время инцидента 16 из них были ранены", - заявили в префектуре полиции Парижа. При этом, по утверждениям МВД, никто из протестующих не подал заявление в полицию из-за незаконного использования резиновых пуль.

Французские активисты также обратили внимание на то, что полицейские во время акции протеста 9 января действовали чрезвычайно жестко. На одном из видео участница акции, которая пытается поднять свой телефон с земли, получила несколько ударов дубинками. На других кадрах, снятых на акции протеста, полицейские при задержании бьют дубинками манифестантов, не оказывают сопротивления.