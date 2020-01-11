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Espreso.tvОбществоВ эфире "Еспресо" - премьера уникального фильма о сотрудничестве УПА и АК во Второй мировой войне

В эфире "Еспресо" - премьера уникального фильма о сотрудничестве УПА и АК во Второй мировой войне

В это воскресенье в эфире "Еспресо" - телепремьера документального фильма "Рубеж. Грубешевская операция"

Это исторический фильм, созданный при поддержке Госкино и при содействии Украинского и Польского институтов национальной памяти, посвященный одной из самых успешных украинского-польских боевых операций против сил НКВД.

Грубешевская операция - один из важных примеров украинского-польского взаимопонимания - история о том, как в ночь с 27 на 28 мая 1946 воины Украинской Повстанческой Армии (УПА) и бойцы польской Армии Крайовой WiN (польская подпольная организация Армии Крайовой (АК) "Воля и независимость »), которые с оружием противостояли друг другу, вместе стали против общего врага - коммунистического тоталитарного режима.

В работе над фильмом принимал участие единственный живой участник Грубешевской операции, командир УПА Евгений Штендера, проживающий в Канаде. Авторы также использовали воспоминания польского участника соглашения, командира АК Марьяна Голембйовського.

Режиссер ленты - Олеся Моргунець-Исаенко.

Автор сценария - Тарас Лазэр.

Продюсер картины - Артем Денисов.

В документальном фильме "Рубеж" звучат украинский и польский языки в диалоге между участниками Грубешевской операции - воинами УПА и АК, а немецкий и русский языки иллюстрируют идеи двух империй.

Смотрите фильм "Рубеж. Грубешевском операция" в эфире "Эспрессо" в это воскресенье в 18:10.

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