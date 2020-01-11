11 января, 2020, 11:04

После почти 50-летнего правления умер султан Омана Кабус бен Саид. Его преемником стал двоюродный брат

В пятницу, 10 января 2020 года, в возрасте 79 лет скончался султан Омана Кабус бен Саид, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

О смерти султана государственные органы и средства массовой информации страны сообщили утром 11 января.

По официальным данным, смерть наступила в результате онкологического заболевания.

В Омане объявили трехдневный траур.

Справка

Кабус фактически единолично правил бывшей британской колонией почти 50 лет, придя к власти еще 23 июля 1970 в возрасте 29 лет. Тогда с помощью военных и британских спецслужб он отстранил от трона своего отца Саида, который изолировал страну от внешнего мира и выступал против модернизации. При правлении Кабуса Оман благодаря поступлениям от продажи нефти превратился в современное и стабильное государство.

Султанат практически обошли события "арабской весны" 2011 года. Впрочем, правозащитники говорят о нехватке свобод в стране и аресты критиков власти. На международной арене Оман пытался позиционировать себя как посредника между Ираном и Западом. Неофициально Оман также поддерживает контакты с Израилем.

В Кабуса не было детей, он также публично не назвал преемника. В соответствии с конституцией страны, королевская семья должна определиться с преемником в течение трех дней. В противном случае, по сообщениям СМИ, необходимо будет открыть тайное письмо от Кабуса, в котором якобы должно быть названо имя преемника.

Между тем телеканал Al Jazeera сообщает, что новым правителем Омана уже названо двоюродного брата Кабуса - Хайсама бин Тарика аль-Саида. По данным оманских медиа, он уже принял присягу.