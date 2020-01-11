Украина имела доказательства, что самолет МАУ сбили ракетой еще до заявлений мировых лидеров, - СНБО

11 января, 2020, 16:53

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина имела доказательства, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит вблизи Тегерана иранской ракетой еще до заявлений мировых лидеров

Об этом сообщает BBC.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал Данилов.

По его словам, специалисты нашли доказательства того, что это была ракета.

"С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранские власти, и знаем, у кого ее купили", - заявил секретарь СНБО.

Данилов сказал, что именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий есть сбивание ракетой, и повлияли на Иран.

"Через очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна, и мы очень беспокоились, чтобы они не отправили наших специалистов обратно", - пояснил Данилов.

По его словам, Украина не остановит расследование этой катастрофы, несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, поскольку будет требовать наказания виновных.

"Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали", - заверил Данилов.