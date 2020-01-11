Трамп считает необходимым восстановить торговлю с Россией
11 января, 2020, 14:40
Президент США Дональд Трамп выразил желание наладить отношения с Российской Федерацией, в частности в торговой отрасли
Об этом он заявил в эфире американского новостного телеканала Fox News , передает Еспресо.TV .
"Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, найти общий язык с Россией после того, как охота на ведьм закончилась и они (следователи - ред.) потратили $ 45 млн долларов и не нашли ничего", - отметил он.
Под "охотой на ведьм" Трамп имел в виду двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно связей избирательного штаба кандидата в президенты Дональда Трампа с Россией.
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