Трамп считает необходимым восстановить торговлю с Россией

11 января, 2020, 14:40

Президент США Дональд Трамп выразил желание наладить отношения с Российской Федерацией, в частности в торговой отрасли

Об этом он заявил в эфире американского новостного телеканала Fox News , передает Еспресо.TV .

"Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, найти общий язык с Россией после того, как охота на ведьм закончилась и они (следователи - ред.) потратили $ 45 млн долларов и не нашли ничего", - отметил он.

Под "охотой на ведьм" Трамп имел в виду двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно связей избирательного штаба кандидата в президенты Дональда Трампа с Россией.