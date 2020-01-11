 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСултан Омана своей смертью разоблачил ложь Зеленского, - нардеп Величкович

Султан Омана своей смертью разоблачил ложь Зеленского, - нардеп Величкович

6 января 2020 года. Зеленский на встрече с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Рядом с президентом - его советник Андрей Ермак
фото: president.gov.ua
Смерть правителя Омана, которая произошла 10 января 2020 года, свидетельствует об истинной цели недавнего пребывания президента Владимира Зеленского в этой стране

Об этом у себя на Facebook сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Величкович, передает Еспресо.TV .

"Своей смертью султан Омана невольно разоблачил ложь Зе о визите в эту страну, которой тот прикрывал свой тайный отдых. Ясно, что когда монарх был при смерти, а он болел давно, оманская сторона даже теоретически не могла планировать визиты иностранных лидеров", - подчеркнул политик.

"У лжи короткие ноги. Ложью мир обойдешь, но назад не вернешься. Банковая с Оманом завралась. Зе должен извиниться за ложь и признать, что отдыхал", - добавил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2020 суббота

10 января, 2020 пятница

больше новостей

11 января, 2020 суббота

10 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать