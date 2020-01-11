Султан Омана своей смертью разоблачил ложь Зеленского, - нардеп Величкович

11 января, 2020, 12:17

6 января 2020 года. Зеленский на встрече с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Рядом с президентом - его советник Андрей Ермак фото: president.gov.ua

Смерть правителя Омана, которая произошла 10 января 2020 года, свидетельствует об истинной цели недавнего пребывания президента Владимира Зеленского в этой стране

Об этом у себя на Facebook сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Величкович, передает Еспресо.TV .

"Своей смертью султан Омана невольно разоблачил ложь Зе о визите в эту страну, которой тот прикрывал свой тайный отдых. Ясно, что когда монарх был при смерти, а он болел давно, оманская сторона даже теоретически не могла планировать визиты иностранных лидеров", - подчеркнул политик.

"У лжи короткие ноги. Ложью мир обойдешь, но назад не вернешься. Банковая с Оманом завралась. Зе должен извиниться за ложь и признать, что отдыхал", - добавил он.