Стало известно, кто из военных Ирана взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета

11 января, 2020, 13:41

Элитное воинское формирование Ирана под названием "Корпус стражей исламской революции" взяло на себя ответственность за сбивание украинского самолета под Тегераном, которое случилось 8 января 2020 года

Об этом сегодня, 11 января 2020 года, заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на IRNA .

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняла власти, мы подчинимся ему", - сказал Хаджизаде.

Перед этим верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи пообещал полную прозрачность в расследовании трагедии и обнародования его итогов в открытом доступе.