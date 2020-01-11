Стало известно, кто из военных Ирана взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета
11 января, 2020, 13:41
Элитное воинское формирование Ирана под названием "Корпус стражей исламской революции" взяло на себя ответственность за сбивание украинского самолета под Тегераном, которое случилось 8 января 2020 года
Об этом сегодня, 11 января 2020 года, заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на IRNA .
"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняла власти, мы подчинимся ему", - сказал Хаджизаде.
Перед этим верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи пообещал полную прозрачность в расследовании трагедии и обнародования его итогов в открытом доступе.
- Напомним, сегодня Тегеран признал, что сбил самолет МАУ .
- Иранский генштаб объяснил, как это произошло .
- Есть соответствующее официальное заявление президента ИРИ Хасана Рухани .
- С похожим воззванием выступил и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф .
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