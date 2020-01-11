 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСША не собираются выводить войска из Ирака, несмотря на решение местного парламента

США не собираются выводить войска из Ирака, несмотря на решение местного парламента


фото: REUTERS
США не планируют рассматривать вопрос вывода войск из Ирака, несмотря на резолюцию иракского парламента

Об этом заявили в Государственном департаменте США в ответ на запрос премьер-министра Ирака Аделя Абдул-Махди, сообщает "Голос Америки".

Магди обратился к США с запросом о подготовке к выводу войск в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео 9 января, на основе соответствующего решения принятого парламентом страны после спецоперации США в которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В Госдепе в ответ на запрос Ирака заявили, что США не будут обсуждать вывод войск. Представитель Госдепа США Морган Ортагюс назвала присутствие американских войск целесообразным и подчеркнула, что если будет отправлена делегация в Ирак, она будет заниматься вопросами "лучшего обновления нашего стратегического партнерства, не обсуждения вывода войск, а для правильного, целесообразного присутствия наших сил на Ближнем Востоке".

Госсекретарь США Майк Помпео отметил готовность продолжать обсуждение с иракцами правильной структуры дальнейшего сотрудничества.

"Наша миссия четко определена. Мы присутствуем, чтобы проводить учебную миссию и помочь иракским службам безопасности достигать успеха и продолжать кампанию против ИГ", - сказал Помпео.

В свою очередь, в интервью Fox президент США Дональд Трамп заявил - если Ирак хочет, чтобы Соединенные Штаты ушли они должны "вернуть деньги, которые мы вложили".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2020 суббота

больше новостей

11 января, 2020 суббота

10 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать