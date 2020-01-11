США не собираются выводить войска из Ирака, несмотря на решение местного парламента

11 января, 2020, 17:13

США не планируют рассматривать вопрос вывода войск из Ирака, несмотря на резолюцию иракского парламента

Об этом заявили в Государственном департаменте США в ответ на запрос премьер-министра Ирака Аделя Абдул-Махди, сообщает "Голос Америки".

Магди обратился к США с запросом о подготовке к выводу войск в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео 9 января, на основе соответствующего решения принятого парламентом страны после спецоперации США в которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В Госдепе в ответ на запрос Ирака заявили, что США не будут обсуждать вывод войск. Представитель Госдепа США Морган Ортагюс назвала присутствие американских войск целесообразным и подчеркнула, что если будет отправлена делегация в Ирак, она будет заниматься вопросами "лучшего обновления нашего стратегического партнерства, не обсуждения вывода войск, а для правильного, целесообразного присутствия наших сил на Ближнем Востоке".

Госсекретарь США Майк Помпео отметил готовность продолжать обсуждение с иракцами правильной структуры дальнейшего сотрудничества.

"Наша миссия четко определена. Мы присутствуем, чтобы проводить учебную миссию и помочь иракским службам безопасности достигать успеха и продолжать кампанию против ИГ", - сказал Помпео.

В свою очередь, в интервью Fox президент США Дональд Трамп заявил - если Ирак хочет, чтобы Соединенные Штаты ушли они должны "вернуть деньги, которые мы вложили".