"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в чемпионате Англии

11 января, 2020, 21:56

В 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" в гостях победил "Тоттенхэм"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Автором единственного гола стал бразильский нападающий "Ливерпуля" Фирмино, который отправил мяч в ворота соперника на 37-й минуте с передачи египтянина Мохаммеда Салаха.

Победная серия "Ливерпуля" в чемпионате Англии достигла 12 матчей. С учетом прошлого сезона, команда Юргена Клоппа не проигрывает в чемпионате Англии в течение 38 встреч подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит "Арсенала" - 49.

У "Ливерпуля" 61 очко, он уверенно возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги. Ближайшего преследователя - "Лестер" - он опережает на 16 пунктов. "Тоттенхэм" имеет 30 очков и занимает восьмое место.

Чемпионат Англии

22-й тур

11 января

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 0:1

Гол: Фирмино, 37