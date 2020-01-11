"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Автором единственного гола стал бразильский нападающий "Ливерпуля" Фирмино, который отправил мяч в ворота соперника на 37-й минуте с передачи египтянина Мохаммеда Салаха.
Победная серия "Ливерпуля" в чемпионате Англии достигла 12 матчей. С учетом прошлого сезона, команда Юргена Клоппа не проигрывает в чемпионате Англии в течение 38 встреч подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит "Арсенала" - 49.
У "Ливерпуля" 61 очко, он уверенно возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги. Ближайшего преследователя - "Лестер" - он опережает на 16 пунктов. "Тоттенхэм" имеет 30 очков и занимает восьмое место.
Чемпионат Англии
22-й тур
11 января
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 0:1
Гол: Фирмино, 37
- Напомним, 8 января "Ливерпуль" заключил новый спонсорский контракт с Nike, который превзошел рекордную для Англии сделку "Манчестер Юнайтед" с Adidas.
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