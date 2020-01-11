Не представляют интересы России: Путин открестился от наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии
11 января, 2020, 21:34
Президент России Владимир Путин заявил, что наемники из ЧВК "Вагнер" в Ливии не представляют интересов его страны
Об этом сообщает российское издание РБК.
Об этом он заявил 11 января, отвечая на вопрос, присутствуют ли в Ливии российские наемники из частной военной компании "Вагнер".
"Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства", - сказал Путин.
Также по его словам они не получают денег от российского государства.
- 7 января стало известно, что раненых в Ливии и Сирии бойцов частной военной компании "Вагнер" лечат в петербургской клинике, связанной с окружением президента РФ Владимира Путина.
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