Не представляют интересы России: Путин открестился от наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии

11 января, 2020, 21:34

Президент России Владимир Путин заявил, что наемники из ЧВК "Вагнер" в Ливии не представляют интересов его страны

Об этом сообщает российское издание РБК.

Об этом он заявил 11 января, отвечая на вопрос, присутствуют ли в Ливии российские наемники из частной военной компании "Вагнер".

"Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства", - сказал Путин.

Также по его словам они не получают денег от российского государства.