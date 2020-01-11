На выходных центр Одессы будет сидеть без отопления

11 января, 2020, 09:57

В субботу, 11 января 2020 года, во многих домах в центре Одессы отключат центральное отопление

Это связано с проведением аварийного ремонта, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net .

Так, с 14:00 11 января до 12:00 12 января теплоснабжения будет прекращено по следующим адресам:

Большая Арнаутская, 1, 2а, 3, 7а, 9, 13/15, 17, 19, 33, 35, 37, 51;

Базарная, 1, 2а, 3а, 34, 36, 45, 66, 66/1, 68;

Леонтовича, 2, 6, 5б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;

Бунина, 1, 7

Греческая, 1;

Еврейская, 2а

Екатерининская, 64;

Итальянский бульвар, 1/1, 6, 8, 11;

Канатная, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 19/21, 26а, 27, 29, 31, 83, 89, 91, 92, 95, 97, 98;

Канатный переулок, 3, 3а;

переулок Катаева, 6, 8;

Куликово поле, 1;

2-й Куликовский переулок, 3а, 4, 4а;

3-й Куликовский переулок, 3;

Купальный переулок, 6;

Лейтенанта Шмидта, 19;

Лермонтовский переулок, 4, 5, 6, 9;

Лидерсовский бульвар, 11;

Малая Арнаутская, 2, 34, 51;

Маразлиевская, 1а, 1в, 2, 6, 14а, 14б, 34а, 40/42, 60;

Мариинская, 2, 6, 8, 10;

Мукачевский переулок, 4а;

переулок Нахимова, 1/23, 3, 3а, 4, 4/6, 8;

улица Новая, 4, 5а, 7а;

Обсерваторный переулок, 8;

Осипова, 21, 23, 30, 32, 37, 45;

Пантелеймоновская, 6, 8, 15а, 17, 17а, 19, 56;

Пироговская, 2, 6, 17, 25, 7, 7а, 27б, 29;

Привокзальная площадь, 2;

Привокзальный переулок, 2;

Пушкинская, 36, 37, 41, 44, 45/47/49, 51, 57;

Ришельевская, 35/37, 44/46, 45, 59, 73;

Сабанский переулок, 1, 4;

Семинарская улица, 18/20, 20, 26, 28;

Старосенная площадь, 1;

Троицкая, 4, 6, 8а, 33;

Успенская, 1, 4а, 9, 30, 53, 67, 67/69;

Уютная, 12;

Черноморская, 2а

Штабной переулок, 4;

Ямчитського, 5, 7.