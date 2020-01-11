На горнолыжных курортах южной Финляндии нет снега

11 января, 2020, 11:55

Горнолыжный центр Uuperinrinteet в городе Хамина (Финляндия) не работает. В прошлом году в это время склоны были заполнены лыжниками, в этом году продано уже 400 абонементов, но открыть хотя бы один склон не удается из-за отсутствия мороза

По словам исполнительного директора центра Анси Рясянен, некоторые клиенты уже даже шлют злобные письма, но большинство, конечно, относится с пониманием, передает Еспресо.TV со ссылкой на YLE .

По словам директора Ассоциации лыжных центров Финляндии Харри Линдфорса, ситуация на юге 'является критической.

Склонам не хватает снега. Для производства искусственного снега с помощью снежных пушек температура воздуха должна быть не меньше три градуса ниже нуля. При этом объем природного снега с точки зрения работы горнолыжных центров не имеет значения.

"Чем холоднее, тем эффективнее производство искусственного снега. Когда есть мороз, на склонах будет снег", - говорит Линдфорс.

Искусственный снег также держится гораздо дольше благодаря своей структуре. Главное один раз хорошенько запорошить склон и можно будет кататься до весны, объясняет Линдфорс.

Вместе с тем, в то время как на юге горнолыжные центры до сих пор ждут морозов, на севере Финляндии лыжный сезон уже в разгаре.