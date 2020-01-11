На горнолыжных курортах южной Финляндии нет снега
По словам исполнительного директора центра Анси Рясянен, некоторые клиенты уже даже шлют злобные письма, но большинство, конечно, относится с пониманием, передает Еспресо.TV со ссылкой на YLE .
По словам директора Ассоциации лыжных центров Финляндии Харри Линдфорса, ситуация на юге 'является критической.
Склонам не хватает снега. Для производства искусственного снега с помощью снежных пушек температура воздуха должна быть не меньше три градуса ниже нуля. При этом объем природного снега с точки зрения работы горнолыжных центров не имеет значения.
"Чем холоднее, тем эффективнее производство искусственного снега. Когда есть мороз, на склонах будет снег", - говорит Линдфорс.
Искусственный снег также держится гораздо дольше благодаря своей структуре. Главное один раз хорошенько запорошить склон и можно будет кататься до весны, объясняет Линдфорс.
Вместе с тем, в то время как на юге горнолыжные центры до сих пор ждут морозов, на севере Финляндии лыжный сезон уже в разгаре.
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