Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в России, есть погибшие
11 января, 2020, 16:13
Микроавтобус с восемью украинцами попал в ДТП в Орловской области, в результате аварии три человека погибли
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что ДТП произошло на 400-м км автодороги "Крым". Водитель Mercedes, зарегистрированный в Украине и перевозивший семерых граждан Украины, в условиях снегопада выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Megane.
"В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes погибли. Водитель и шестеро пассажиров Mercedes получили травмы различной степени", - сообщили спасатели.
Сейчас все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники дорожного патруля. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней тяжести.
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