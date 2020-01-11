Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в России, есть погибшие

11 января, 2020, 16:13

Микроавтобус с восемью украинцами попал в ДТП в Орловской области, в результате аварии три человека погибли

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что ДТП произошло на 400-м км автодороги "Крым". Водитель Mercedes, зарегистрированный в Украине и перевозивший семерых граждан Украины, в условиях снегопада выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Megane.

"В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes погибли. Водитель и шестеро пассажиров Mercedes получили травмы различной степени", - сообщили спасатели.

Сейчас все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники дорожного патруля. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней тяжести.