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Espreso.tvМирМикроавтобус с украинцами попал в ДТП в России, есть погибшие

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в России, есть погибшие


фото: focus.ua
Микроавтобус с восемью украинцами попал в ДТП в Орловской области, в результате аварии три человека погибли

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что ДТП произошло на 400-м км автодороги "Крым". Водитель Mercedes, зарегистрированный в Украине и перевозивший семерых граждан Украины, в условиях снегопада выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Megane.

"В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes погибли. Водитель и шестеро пассажиров Mercedes получили травмы различной степени", - сообщили спасатели.

Сейчас все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники дорожного патруля. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней тяжести.

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