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Espreso.tvМирМеркель прибыла в Кремль на встречу с Путиным

Меркель прибыла в Кремль на встречу с Путиным

Днем в воскресенье, 11 января 2020 года, в Москве началась встреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель

Об этом со ссылкой на государственные СМИ РФ сообщает Еспресо.TV .

Путин поздравил Меркель и поблагодарил канцлера за принятие приглашения.

Меркель, в свою очередь, выразила благодарность за приглашение и заявила о желании обсудить немало "тем международной повестки", включая ситуацию на Донбассе и Минский процесс.

"Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - сказала Меркель.

  • Перед этим сообщалось, что стороны также будут говорить о Ливии, Сирии и Иране.
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