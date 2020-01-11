Меркель прибыла в Кремль на встречу с Путиным
11 января, 2020, 13:57
Днем в воскресенье, 11 января 2020 года, в Москве началась встреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель
Об этом со ссылкой на государственные СМИ РФ сообщает Еспресо.TV .
Путин поздравил Меркель и поблагодарил канцлера за принятие приглашения.
Меркель, в свою очередь, выразила благодарность за приглашение и заявила о желании обсудить немало "тем международной повестки", включая ситуацию на Донбассе и Минский процесс.
"Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - сказала Меркель.
- Перед этим сообщалось, что стороны также будут говорить о Ливии, Сирии и Иране.
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