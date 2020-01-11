Меркель обсудила с Путиным дальнейшие шаги в "нормандском формате"
Об этом сообщает УНИАН.
"Мы обсудили "нормандский формат". В Париже у нас, как я бы сказала, прошла частично успешная встреча, на которой мы не смогли решить все проблемы. Однако к концу года был проведен обмен пленными, сейчас принимаются усилия по прекращению огня - это все правильно", - сказала Меркель.
По словам Меркель, она надеется, что на следующем саммите "нормандского формата" будет достигнут прогресс по Донбассу.
"Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите достичь дальнейшего прогресса в соответствии с Минскими договоренностями. У нас есть основа и нам нужно с этим работать - у нас есть определенные сложности, но у нас есть твердое намерение", - сказала канцлер Германии.
В свою очередь, Путин призвал руководство Украины начать реализацию мер по урегулированию ситуации на востоке страны в соответствии с Минскими соглашениями, несмотря ни на какие внутриполитические трудности.
- 11 января Ангела Меркель после встречи в Москве с Владимиром Путиным заявила, что проект "Северный поток-2" необходимо довести до конца .
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