Меркель обсудила с Путиным дальнейшие шаги в "нормандском формате"

11 января, 2020, 19:30

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудила в Москве с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие действия в "нормандском формате"

Об этом сообщает УНИАН.

"Мы обсудили "нормандский формат". В Париже у нас, как я бы сказала, прошла частично успешная встреча, на которой мы не смогли решить все проблемы. Однако к концу года был проведен обмен пленными, сейчас принимаются усилия по прекращению огня - это все правильно", - сказала Меркель.

По словам Меркель, она надеется, что на следующем саммите "нормандского формата" будет достигнут прогресс по Донбассу.

"Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите достичь дальнейшего прогресса в соответствии с Минскими договоренностями. У нас есть основа и нам нужно с этим работать - у нас есть определенные сложности, но у нас есть твердое намерение", - сказала канцлер Германии.

В свою очередь, Путин призвал руководство Украины начать реализацию мер по урегулированию ситуации на востоке страны в соответствии с Минскими соглашениями, несмотря ни на какие внутриполитические трудности.