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Espreso.tvОбществоЕпифаний освятил 20 тыс. икон для украинских военных

Епифаний освятил 20 тыс. икон для украинских военных


фото: ukrinform.ua
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил 20 тыс. икон для украинских военных

Об этом сообщает Укринформ.

Освящение икон произошло в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

"Сегодня действительно такое уникальное событие, которое связано с освящением икон, которые будут распространены в воинских частях, а также непосредственно вручены тем военнослужащим, которые нуждаются в этой помощи и молитвенной защите от Иисуса Христа. И мы, как церковь, всегда молимся за наших защитников. Мы молимся и просим Бога, чтобы Господь защищал их жизни", - сказал Епифаний.

Он отметил, что икона "Пресвятой Богородицы - покровительницы украинских воинов" написана совсем недавно. Всего было изготовлено более 20 тыс. икон разных форматов - от широкоформатной до карманного образца.

В декабре 2019 года Синодальным управлением военного духовенства Православной Церкви Украины была основана Всеукраинская акция: "Воины под покровом Богородицы". Цель акции - распространить среди украинских военнослужащих копии иконы

Икона "Покрова воинская" создана по просьбе самих военнослужащих. На иконе изображены украинские защитники разных времен, от Равноапостольного князя Владимира Великого и Великого гетмана Константина Острожского до украинских военнослужащих нашего времени.

Автором иконы является художник и иконописец Юрий Никитин.

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