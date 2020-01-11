Епифаний освятил 20 тыс. икон для украинских военных
Об этом сообщает Укринформ.
Освящение икон произошло в Михайловском Златоверхом соборе Киева.
"Сегодня действительно такое уникальное событие, которое связано с освящением икон, которые будут распространены в воинских частях, а также непосредственно вручены тем военнослужащим, которые нуждаются в этой помощи и молитвенной защите от Иисуса Христа. И мы, как церковь, всегда молимся за наших защитников. Мы молимся и просим Бога, чтобы Господь защищал их жизни", - сказал Епифаний.
Он отметил, что икона "Пресвятой Богородицы - покровительницы украинских воинов" написана совсем недавно. Всего было изготовлено более 20 тыс. икон разных форматов - от широкоформатной до карманного образца.
В декабре 2019 года Синодальным управлением военного духовенства Православной Церкви Украины была основана Всеукраинская акция: "Воины под покровом Богородицы". Цель акции - распространить среди украинских военнослужащих копии иконы
Икона "Покрова воинская" создана по просьбе самих военнослужащих. На иконе изображены украинские защитники разных времен, от Равноапостольного князя Владимира Великого и Великого гетмана Константина Острожского до украинских военнослужащих нашего времени.
Автором иконы является художник и иконописец Юрий Никитин.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести