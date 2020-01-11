Чтобы получить соцвыплаты на подконтрольной территории, люди с ОРЛО переплывают на лодках Сиверский Донец

11 января, 2020, 14:13

Пограничники из состава Объединенных сил разоблачили группу лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения в пределах Луганской области

10 января 2020 года во время реализации оперативной информации военнослужащие Лисичанского пограничного отряда на перекрестке дорог "Орехово-Донецкое-Крымское-Муратово", что на Луганщине, остановили два автомобиля "Рeнo", которыми ехали граждане Украины 1985 и 1965 рождения. Кроме водителей, в автомобилях находилось еще восемь украинцев, жителей оккупированной Голубовки (бывшего Кировская), рассказывает подробности Еспресо.TV .

По словам граждан стало известно, что у населенного пункта Трехизбенка неизвестные лица, тоже жители оккупированной територии, переправили их лодками через реку Северский Донец, где на другом берегу уже на них ожидали две машины. Затем граждане намеревались последовать в город Сватово для получения соцвыплат.

Устанавливаются обстоятельства правонарушения и круг всех причастных лиц. На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-2 КУоАП.

"Государственная пограничная служба Украины напоминает гражданам, что согласно постановлению Кабмина" 815 от 17.10.2019 года въезд на временно оккупированную территорию и выезд из нее осуществляется через определенные контрольные пункты въезда-выезда. В противном случае, за нарушение указанного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственности ", - отмечается в сообщении.