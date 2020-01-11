Американский школьник помог NASA открыть новую планету
11 января, 2020, 22:51
17-летний американский школьник Вольф Кукер помог NASA открыть новую планету
Об этом сообщает официальный сайт Американского космического агентства.
Кукер сделал открытие на третий день стажировки в агентстве. 17-летний школьник помог NASA открыть планету TOI 1338 b, вращающуюся сразу вокруг двух звезд.
"Примерно на третий день моей стажировки я увидел сигнал от системы под названием TOI 1338. Сначала я подумал, что это было звездное затмение, но нет. Это оказалась планета", - рассказал Кукер.
Планета почти в 6,9 раз больше Земли. Это первая планета двойной системы, которую обнаружили с помощью телескопа TESS. Ранее миссии NASA Kepler и K2 открыли 12 подобных планет в 10 системах.
- Напомним, 7 января американское космическое агентство NASA обнаружило первую планету размером с Землю в зоне с потенциально благоприятными условиями для жизни земного типа.
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