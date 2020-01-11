11 января на фронте: оккупанты дважды нарушили режим тишины

11 января, 2020, 18:25

11 января на Донбассе российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Из 120-мм миномета противник выпустил 3 мины по нашим позициям рядом с Красногоровкой и из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи с Песками, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Сегодня, 11 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.