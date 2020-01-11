10 января на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 8 городов и поселков, с украинской - трое раненых
Об этом говорится в информационном сведении по состоянию на 07:00 утра 11 января, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Российские оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку:
Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Невельского - с станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
Водяного - из минометов калибра 82 мм (8 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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Новотроицкого - из стрелкового оружия.
Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (14 мин), 82-мм минометов (16 мин), гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Луганского - из минометов калибра 82 мм (32 мины) и гранатометов различных систем;
Южного - из подствольного гранатомета;
Новотошковского - с 120-мм минометов (5 мин).
Согласно официальным данным, вчера, 10 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала этого периода российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи с песком и со 120-мм минометов (3 мины) по позициям рядом с Красногоровкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.
- Напомним, в течение 2019 года свои жизни за Родину отдали 111 украинских воинов , в декабре их было 9.
- 2019 российские потери на Донбассе превышали украинские. Штаб ООС - более чем 5 раз , журналисты и эксперты утверждают, что в 3-4.
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