 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗозулю снова обозвали нацистом в Испании

Зозулю снова обозвали нацистом в Испании


фото: sports.yahoo.com
В двух матчах высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу зафиксировали оскорбительные скандирования в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули

Об этом сообщает Cope .

LFP (Профессиональная футбольная лига) отправила RFEF (Комитета федерации футбола Испании) отчет об оскорбительных скандированиях в адрес украинского форварда Романа Зозули в двух матчах Ла Лиги.

Первый инцидент произошел 22 декабря во время встречи "Осасуна" - "Реал Сосьедад". В протоколе арбитра указано, что на 6-й минуте матча около 400 местных болельщиков в течение 10 секунд хором пели: "Зозуля, ты нацист". Остальные фаны ответила на оскорбления украинца свистом.

Второй эпизод зафиксирован уже 5 января на матче "Реал Сосьедад" - "Вильярреал", теперь свистели 800 фанов, однако матч тоже не приостанавливали.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2020 пятница

больше новостей

10 января, 2020 пятница

9 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать