Зозулю снова обозвали нацистом в Испании

10 января, 2020, 15:19

В двух матчах высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу зафиксировали оскорбительные скандирования в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули

Об этом сообщает Cope .

LFP (Профессиональная футбольная лига) отправила RFEF (Комитета федерации футбола Испании) отчет об оскорбительных скандированиях в адрес украинского форварда Романа Зозули в двух матчах Ла Лиги.

Первый инцидент произошел 22 декабря во время встречи "Осасуна" - "Реал Сосьедад". В протоколе арбитра указано, что на 6-й минуте матча около 400 местных болельщиков в течение 10 секунд хором пели: "Зозуля, ты нацист". Остальные фаны ответила на оскорбления украинца свистом.

Второй эпизод зафиксирован уже 5 января на матче "Реал Сосьедад" - "Вильярреал", теперь свистели 800 фанов, однако матч тоже не приостанавливали.