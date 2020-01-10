Зозулю снова обозвали нацистом в Испании
10 января, 2020, 15:19
В двух матчах высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу зафиксировали оскорбительные скандирования в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули
Об этом сообщает Cope .
LFP (Профессиональная футбольная лига) отправила RFEF (Комитета федерации футбола Испании) отчет об оскорбительных скандированиях в адрес украинского форварда Романа Зозули в двух матчах Ла Лиги.
Первый инцидент произошел 22 декабря во время встречи "Осасуна" - "Реал Сосьедад". В протоколе арбитра указано, что на 6-й минуте матча около 400 местных болельщиков в течение 10 секунд хором пели: "Зозуля, ты нацист". Остальные фаны ответила на оскорбления украинца свистом.
Второй эпизод зафиксирован уже 5 января на матче "Реал Сосьедад" - "Вильярреал", теперь свистели 800 фанов, однако матч тоже не приостанавливали.
- 15 декабря игру "Альбасете", форвардом которого является Роман Зозуля, против "Райо Вальекано" в матче второго дивизиона чемпионата Испании остановили после первого тайма из-за травли фанов в адрес украинца.
- 16 декабря защитник испанского "Леганес" Василий Кравец поддержал своего соотечественника нападающего Романа Зозулю после нацистских выкриков в адрес форварда от болельщиков "Райо Вальекано".
- Зозуля жестко ответил фанатам "Райо Вальекано", которые выкрикивали нацистские лозунги в его адрес во время матча второго испанского дивизиона.
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