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Espreso.tvОбществоЗеленский и Помпео согласовали визит госсекретаря в Украину

Зеленский и Помпео согласовали визит госсекретаря в Украину


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео

Об этом сообщает Офис президента.

Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

  • Государственный секретарь США Майк Помпео предложил помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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