Зеленский и Помпео согласовали визит госсекретаря в Украину

10 января, 2020, 16:27

Об этом сообщает Офис президента.

Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.