Зеленский рассказал Трюдо, что все версии катастрофы самолета МАУ считаются возможными
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Стороны согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными.
Зеленский сообщил, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января был разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине. Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.
Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментам самолета и "черным ящикам".
Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного расследования.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- Разведка США, ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой, запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украине.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал 10 января, что Украина рассматривает все версии катастрофы в Иране .
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