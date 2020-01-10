Зеленский рассказал Трюдо, что все версии катастрофы самолета МАУ считаются возможными

10 января, 2020, 21:16

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Стороны согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными.

Зеленский сообщил, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января был разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине. Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.

Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментам самолета и "черным ящикам".

Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного расследования.