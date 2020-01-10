За ГТС Нафтогаз может получить более 180 млрд грн, - Витренко

10 января, 2020, 16:06

После отделения газотранспортной системы от управления "Нафтогаза" и ее передачи компания может получить от компании Магистральные газопроводы Украины более 180 млрд гривен в течение 10 лет

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаз Юрий Витренко в интервью Лига.Бизнес.

"Принцип очень простой: Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться - распределяется и часть от этой суммы пойдет нам. За ГТС Нафтогаз может получить больше 180 млрд грн. Эту сумму могут выплатить за десять лет ", - заявил Витренко.

Он сообщил, что судьба ГТС после завершения транзитного контракта будет зависеть от ряда факторов.

"Это будет зависеть от многих факторов, например, от спроса на том же европейском рынке и от строительства альтернативных газопроводов (в обход территории Украины. - ред.)", - резюмировал Витренко.