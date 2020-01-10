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Espreso.tvОбществоЗа ГТС Нафтогаз может получить более 180 млрд грн, - Витренко

За ГТС Нафтогаз может получить более 180 млрд грн, - Витренко


фото: reuters
После отделения газотранспортной системы от управления "Нафтогаза" и ее передачи компания может получить от компании Магистральные газопроводы Украины более 180 млрд гривен в течение 10 лет

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаз Юрий Витренко в интервью Лига.Бизнес.

"Принцип очень простой: Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться - распределяется и часть от этой суммы пойдет нам. За ГТС Нафтогаз может получить больше 180 млрд грн. Эту сумму могут выплатить за десять лет ", - заявил Витренко.

Он сообщил, что судьба ГТС после завершения транзитного контракта будет зависеть от ряда факторов.

"Это будет зависеть от многих факторов, например, от спроса на том же европейском рынке и от строительства альтернативных газопроводов (в обход территории Украины. - ред.)", - резюмировал Витренко.

  • Напомним, в конце года новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами газотранспортной системы Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России, таким образом созданы все технические и правовые основания для транзита газа через украинскую ГТС из РФ в европейские страны с 1 января 2020 года.

  • Отметим, согласно новому контракту на транзит, "Газпром" должен прокачать через Украину 65 млрд кубометров в 2020 году, а исходя из этих объемов, среднесуточные поставки должны составлять около 180 млн кубометров. Подчеркивается, что российская компания будет платить за эти мощности, даже если их не использует.

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