Иран через год-два может получить ядерное оружие, - МИД Франции
10 января, 2020, 12:01
Иран может получить ядерное оружие в течение одного-двух лет, если продолжит нарушать ядерное соглашение 2015 года, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эфир радио RTL.
"Если они продолжат не выполнять Венское соглашение, то да, в течение достаточно короткого периода времени, от одного до двух лет, они смогут иметь доступ к ядерному оружию, что не вариант", - сказал Ле Дриан.
Министры иностранных дел ЕС проведут экстренное совещание по вопросу обострения конфликта между Ираном и США.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
Читайте также
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
-
-
Читайте также
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
-