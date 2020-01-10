Иран через год-два может получить ядерное оружие, - МИД Франции

10 января, 2020, 12:01

Иран может получить ядерное оружие в течение одного-двух лет, если продолжит нарушать ядерное соглашение 2015 года, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эфир радио RTL.

"Если они продолжат не выполнять Венское соглашение, то да, в течение достаточно короткого периода времени, от одного до двух лет, они смогут иметь доступ к ядерному оружию, что не вариант", - сказал Ле Дриан.

Министры иностранных дел ЕС проведут экстренное совещание по вопросу обострения конфликта между Ираном и США.