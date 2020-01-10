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Espreso.tvМирИран через год-два может получить ядерное оружие, - МИД Франции

Иран через год-два может получить ядерное оружие, - МИД Франции

Иран может получить ядерное оружие в течение одного-двух лет, если продолжит нарушать ядерное соглашение 2015 года, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эфир радио RTL.

"Если они продолжат не выполнять Венское соглашение, то да, в течение достаточно короткого периода времени, от одного до двух лет, они смогут иметь доступ к ядерному оружию, что не вариант", - сказал Ле Дриан.

Министры иностранных дел ЕС проведут экстренное совещание по вопросу обострения конфликта между Ираном и США.

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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