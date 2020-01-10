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Espreso.tvОбществоВырубка лесов, игорный бизнес, нелегальные АЗС: Гончарук рассказал о борьбе с теневыми рынками

Вырубка лесов, игорный бизнес, нелегальные АЗС: Гончарук рассказал о борьбе с теневыми рынками

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики

Об этом он написал в Telegram.

"Мы уже начали с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и учета древесины", - написал Гончарук.

1. Централизованный учет древесины

Около 12% лесного фонда Украины находится в ведении органов местного самоуправления, которые заготавливают около 2 млн куб. м древесины. Сейчас из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного учета подключены только 69. 7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, соответственно, никем не охраняются, и никакого учета этой древесины не осуществляется.

"Дал поручение, чтобы 1 февраля 2020-го года в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины", - написал премьер.

  • МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции - непрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения;
  • Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и владельцам лесов - обнародовать на официальных сайтах информацию о делах о лесонарушение.
  • Также главы ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопользователями лесов, не имеющих собственника.

2. Игорный бизнес

"Мы уже закрыли более 5300 нелегальных заведений. Поручил главам ОГА и Нацполиции продолжить борьбу с ними, в частности: принять все меры для недопущения рекламы незаконного игорного бизнеса, усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн", - отметил Гончарук.

3. Нелегальные АЗС.

По его словам, ГФС и СБУ должны продолжить проверки, а местные власти - активнее приобщиться к процессу в рамках рабочих групп.

 

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