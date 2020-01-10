Военный корабль РФ рискованно приблизился к американскому эсминцу

10 января, 2020, 20:35

Российский военный корабль рискованно приблизился к эсминцу военно-морских сил США в Аравийском море, игнорируя предупреждения американского судна и создав опасность столкновения

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ВМС США.

"Эсминец Farragut дал пять коротких сигналов об опасности столкновения и попросил российский корабль изменить курс в соответствии с международными правилами судоходства. Российский корабль сначала отказался это делать, но в конце концов изменил курс", - говорится в сообщении ВМС.

По данным ВМС США, российский корабль прошел мимо эсминца на расстоянии 55 метров. Американская сторона назвала этот инцидент опасным.