Военный корабль РФ рискованно приблизился к американскому эсминцу
10 января, 2020, 20:35
Российский военный корабль рискованно приблизился к эсминцу военно-морских сил США в Аравийском море, игнорируя предупреждения американского судна и создав опасность столкновения
Об этом сообщает CNN со ссылкой на ВМС США.
"Эсминец Farragut дал пять коротких сигналов об опасности столкновения и попросил российский корабль изменить курс в соответствии с международными правилами судоходства. Российский корабль сначала отказался это делать, но в конце концов изменил курс", - говорится в сообщении ВМС.
По данным ВМС США, российский корабль прошел мимо эсминца на расстоянии 55 метров. Американская сторона назвала этот инцидент опасным.
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