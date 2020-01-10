Во второй этап отбора на должность главы Госкино прошло 7 человек

10 января, 2020, 17:09

Во второй этап конкурсного отбора на должность главы Государственного агентства по вопросам кино отобрали семерых кандидатов

Об этом сообщает сайт агентства.

После первого этапа, который был в формате тестирования, в следующий этап конкурса (собеседование с комиссией по вопросам высшего госслужбы) прошли:

Слепак Сергей Виленович

Король Александр Александрович

Куценко Станислав Игоревич

Корниенко Олег Александрович

Кудерчук Марина Николаевна

Зленко Сергей Александрович

Бесхмельницина Ольга Николаевна

По результатам собеседования конкурсная комиссия должна рекомендовать до пяти человек на собеседование с Кабинетом Министров Украины.