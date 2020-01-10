Во второй этап отбора на должность главы Госкино прошло 7 человек
10 января, 2020, 17:09
Во второй этап конкурсного отбора на должность главы Государственного агентства по вопросам кино отобрали семерых кандидатов
Об этом сообщает сайт агентства.
После первого этапа, который был в формате тестирования, в следующий этап конкурса (собеседование с комиссией по вопросам высшего госслужбы) прошли:
- Слепак Сергей Виленович
- Король Александр Александрович
- Куценко Станислав Игоревич
- Корниенко Олег Александрович
- Кудерчук Марина Николаевна
- Зленко Сергей Александрович
- Бесхмельницина Ольга Николаевна
По результатам собеседования конкурсная комиссия должна рекомендовать до пяти человек на собеседование с Кабинетом Министров Украины.
- Напомним, единственная кандидат в конкурсе на должность главы Госкино генеральный продюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синкевич не прошла собеседование.
- Экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что Синькевич "срезали" непрофессиональными вопросами.
- Украинские кинематографисты выступили в поддержку Синькевич с письмом к президенту, правительству и министра культуры, молодежи и спорта Украины.
- Синкевич сообщила, что рассматривает варианты судебного иска и обращения к Кабмину о пересмотре результатов собеседования.
- Кабинет Министров Украины назначил новый конкурс на должность главы Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести