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Espreso.tvОбществоВо второй этап отбора на должность главы Госкино прошло 7 человек

Во второй этап отбора на должность главы Госкино прошло 7 человек


фото: tsn
Во второй этап конкурсного отбора на должность главы Государственного агентства по вопросам кино отобрали семерых кандидатов

Об этом сообщает сайт агентства.

После первого этапа, который был в формате тестирования, в следующий этап конкурса (собеседование с комиссией по вопросам высшего госслужбы) прошли:

  • Слепак Сергей Виленович
  • Король Александр Александрович
  • Куценко Станислав Игоревич
  • Корниенко Олег Александрович
  • Кудерчук Марина Николаевна
  • Зленко Сергей Александрович
  • Бесхмельницина Ольга Николаевна

По результатам собеседования конкурсная комиссия должна рекомендовать до пяти человек на собеседование с Кабинетом Министров Украины.

  • Напомним, единственная кандидат в конкурсе на должность главы Госкино генеральный продюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синкевич не прошла собеседование.
  • Экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что Синькевич "срезали" непрофессиональными вопросами.
  • Украинские кинематографисты выступили в поддержку Синькевич с письмом к президенту, правительству и министра культуры, молодежи и спорта Украины.
  • Синкевич сообщила, что рассматривает варианты судебного иска и обращения к Кабмину о пересмотре результатов собеседования.
  • Кабинет Министров Украины назначил новый конкурс на должность главы Государственного агентства Украины по вопросам кино.
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