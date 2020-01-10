Во Львове столкнулись легковушка и микроавтобус: погибла 3-летняя девочка, еще три человека пострадали
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.
Volkswagen Transporter, которым управлял 21-летний львовянин, и легковушка Volkswagen Passat под управлением 31-летнего жителя Львова столкнулись на перекрестке улиц Пасечная и Медовая Пещера в 15:20.
В результате столкновения на месте происшествия погибла 3-летняя девочка, которая находилась в салоне легковушки. Еще три человека обратились за медицинской помощью.
Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
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