Великобритания готовит санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека, - Financial Times

10 января, 2020, 11:41

Великобритания готовится к запуску собственного, независимого от ЕС, режима санкции, в рамках которого Лондон сможет блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека

Об этом сообщает Financial Times , передает Интерфакс-Украина.

По данным Financial Times от правительства Великобритании, в первую волну санкций могут попасть граждане России, Ливии, Северной Кореи, а также Саудовской Аравии.

Великобритания объявит о своем списке санкций в феврале, после выхода из ЕС. После этого Соединенное Королевство получит возможность действовать в этой сфере более быстро и решительно, не согласовывая свои санкционные меры с 27 другими странами ЕС.

Издание пишет, что в феврале-марте может появиться список конкретных лиц, к которым будут применены санкции.

Также министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует применить при введении ограничительных мер положение национального законодательства, названное именем юриста Сергея Магнитского, который дает возможность блокировать активы и запрещать въезд в страну гражданам, причастным к нарушениям прав человека.