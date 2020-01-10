Великобритания готовит санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека, - Financial Times
Об этом сообщает Financial Times , передает Интерфакс-Украина.
По данным Financial Times от правительства Великобритании, в первую волну санкций могут попасть граждане России, Ливии, Северной Кореи, а также Саудовской Аравии.
Великобритания объявит о своем списке санкций в феврале, после выхода из ЕС. После этого Соединенное Королевство получит возможность действовать в этой сфере более быстро и решительно, не согласовывая свои санкционные меры с 27 другими странами ЕС.
Издание пишет, что в феврале-марте может появиться список конкретных лиц, к которым будут применены санкции.
Также министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует применить при введении ограничительных мер положение национального законодательства, названное именем юриста Сергея Магнитского, который дает возможность блокировать активы и запрещать въезд в страну гражданам, причастным к нарушениям прав человека.
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