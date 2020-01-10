В зоне ООС задержали боевика, который охранял место и останки сбитого самолета МН-17

10 января, 2020, 13:16

9 января оперативники Госпогранслужбы задержали боевика, охранявшего останки сбитого в 2014 году самолета МН-17

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место и останки сбитого россиянами самолета рейса "МН-17", - говорится в сообщении.

В пресс-центре информируют, что 9 января в результате реализации оперативной информации, пограничниками был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области.

"В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачу российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими", - заявляют в пресс-центре.

Начиная с конца августа 2014 года задержанный осуществлял охрану места катастрофы, сбитого российскими войсками самолета рейса "МН-17".

Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которные осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков.

Подтвердить преступную деятельность задержанного бывшего боевика помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Задержанный передан представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.