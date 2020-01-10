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Espreso.tvОбществоВ Украине почти на 20% сократилось производство сахара

В Украине почти на 20% сократилось производство сахара


фото: reuters
В 2019 маркетинговом году украинские производители изготовили на 19% меньше сахара, чем год назад

Об этом сообщила "Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины".

Всего было изготовлено 1,48 млн тонн сахара. Его производили 33 сахарных завода - это на 9 меньше, чем раньше. На уменьшение объемов производства сахара повлияло меньшее количество сырья (сахарной свеклы).

"Как видим, существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение производственных мощностей и, как следствие, уменьшение производства сахара в целом", - сообщила заместитель главы правления ассоциации Руслана Яненко.

В ассоциации отмечают, что последние 3 года в мире наблюдался профицит сахара. Он повлиял и на Украину, где начали засевать меньше площади сахарной свеклой.

 

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