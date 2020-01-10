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Espreso.tvОбществоВ ночь убийства Сулеймани у США была еще одна цель - WP

В ночь убийства Сулеймани у США была еще одна цель - WP

В ночь убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани американские военные проводили еще одну секретную операцию против высокопоставленного иранского командира в Йемене

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников США, передает Liga.net

Целью должен был стать Абдул Реза Шалай, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене, финансист и один из ключевых руководителей специальных сил Кудс, которые возглавлял Сулеймани. Однако в результате операции он не был убит.

В случае успеха операции, о смерти Шалая сообщили бы в ту же ночь, что и об убийстве Сулеймани, рассказал высокопоставленный источник WP. Почему именно он избежал смерти, неизвестно.

Шалай родился около 1957 года, его связывают с атаками на военных США в Ираке, а также с организацией попытки убийства посла Саудовской Аравии в США. В Йемене Иран поддерживает и тренирует хусит, которые воюют с коалицией, сформированной Саудовской Аравией - региональным соперником Ирана.

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