В Минэкономразвития советуют Нацбанку "разогнать" темпы роста цен
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики Сергей Николайчук в своей заметке на Facebook.
Основанием для заявления заместителя министра стала инфляция, которая по итогам 2019 составила 4,1% - это меньше целевого показателя, который ожидали в Нацбанке.
"Скорее всего, в ближайшее время задача будет обратной - повысить инфляцию до цели. Не думаю, что в отличие от центральных банков развитых стран, с этим должны быть проблемы ", - сообщил Николайчук.
Он отметил, что такой низкой инфляции, которая оказалась в Украине по итогам 2019 года, не ожидал никто: ни правительство, ни Нацбанк, ни МВФ, ни инвесторы.
"Уже очевидно, что все недооценили прочность курса гривни, и его переноса на цены", - отметил заместитель министра развития экономики.
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