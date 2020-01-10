В Минэкономразвития советуют Нацбанку "разогнать" темпы роста цен

10 января, 2020, 15:15

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что Национальному банку Украины следует работать над тем, чтобы увеличить инфляцию в Украине

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики Сергей Николайчук в своей заметке на Facebook.

Основанием для заявления заместителя министра стала инфляция, которая по итогам 2019 составила 4,1% - это меньше целевого показателя, который ожидали в Нацбанке.

"Скорее всего, в ближайшее время задача будет обратной - повысить инфляцию до цели. Не думаю, что в отличие от центральных банков развитых стран, с этим должны быть проблемы ", - сообщил Николайчук.

Он отметил, что такой низкой инфляции, которая оказалась в Украине по итогам 2019 года, не ожидал никто: ни правительство, ни Нацбанк, ни МВФ, ни инвесторы.

"Уже очевидно, что все недооценили прочность курса гривни, и его переноса на цены", - отметил заместитель министра развития экономики.