В Алексеевской колонии во время "подавления бунта" пострадали 22 заключенных, - Офис омбудсмена

10 января, 2020, 14:00

9 января представитель уполномоченного по правам человека в восточных областях посетил Алексеевскую колонию, где обнаружил, что к 22 заключенным применяли дубинки и наручники, а работники учреждения не хотят предоставлять документы

Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.

"Во время мониторингового визита 9 января установлено, что к осужденным применили физическую силу, резиновые дубинки и наручники. Некоторые из них нуждались в специальной медицинской помощи. У части заключенных - ссадины и синяки. Осужденные утверждают, что администрация унижает их и применяет силу. При этом некоторые из сотрудников учреждения не хотят предоставлять необходимые документы в ходе проверки", - заявили в Офисе омбудсмена.

После указанных действий работниками медицинской части №25 было проведено медицинское освидетельствование и предоставлена при необходимости медицинская помощь пострадавшим. Согласно записи в "Журнале учета выявленных телесных повреждений у лиц, находящихся в ГУ "Алексеевская ВК (25)", зафиксированы ссадины и синяки, характерные после применения наручников.

После общения с осужденными были получены жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения.

Также в Офисе омбудсмена сообщают, что были опрошены работники колонии.

"Полученные документы и объяснения, которые будут тщательно изучены и проработаны. В действиях работников колонии усматриваются проявление затягивания времени и промедление с предоставлением документов по требованию представителя уполномоченного. С некоторыми документами ознакомиться так и не удалось. Администрация заведения заверила, что истребованные документы будут предоставлены в ближайшее время", - заявили в офисе.

По результатам рассмотрения материалов будет составлена докладная записка на имя Уполномоченного ВРУ по правам человека и письма реагирования в соответствующие органы. С 8 января 2020 г. в ГУ "Алексеевская ВК (№25)" введен особый режим.

Ситуация находится на личном контроле Уполномоченного ВРУ по правам человека.