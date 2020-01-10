Украинский стартап Propertymate, что анализирует рынок недвижимости, попал в Techstars Austin и получил $ 120 тыс. инвестиций

10 января, 2020, 15:00

Cтартап Propertymate отобрали в акселерационную программу Techstars Austin. Это единственный украинский стартап, который попал в программу с момента ее старта в 2013 году

В этом году отобрали 10 стартапов из более 1000 заявок из 65 стран. В рамках акселерационной программы Propertymate получают 3 месяца менторства и $ 120 тыс. инвестиций.

Propertymate - это платформа для real estate агентов, которая соединяет все данные о покупателях с данными о недвижимости на рынке, анализирует их и предусматривает, какую недвижимость покупатели скорее приобретут. Благодаря продукту агенты недвижимости экономят время и могут заключить больше сделок через сеть Propertymate, взаимодействуя с другими агентами. Cтартап основан в апреле 2018 года Богданом Гнатковскими Софией Вишневской.

"Участие в Techstars - это крутая возможность масштабироваться за пределы Нью-Йорка, где мы сейчас наиболее активны, на второй крупнейший рынок недвижимости в США (Техас). А также получить фидбэк, улучшить продукт и, конечно, привлечь больше инвестиций". - Богдан Гнатковский, СEO и соучредитель Propertymate.

"В среднем в США, чтобы приобрести недвижимость, нужно более 4 месяцев, и около трех месяцев - чтобы ее продать. Мы создали платформу, которая помогает агентам делать это за считанные дни.", - рассказала соучредитель и СOO стартапа София Вишневская.

Стартап имеет офисы во Львове и Нью-Йорке, и на период акселерационной программы часть команды переехала в Остин.