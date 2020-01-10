Украинский фильм "Посторонний" победил на фестивале фильмов ужасов в США
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
Картина собрала уже восемь наград международных кинофестиваля
"Украинский фильм "Посторонний" (Stranger) получил первую в этом году награду - в Лос-Анджелесе на Международном кинофестиваль фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival он победил в номинации лучший оригинальный сценарий", - говорится в сообщении.
Режиссером и автором сценария ленты является Дмитрий Томашпольский.
"Это уже вторая награда "Постороннего" за сценарий: первая была получена в Колумбии, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Бого", - зазаначаеться в сообщении.
В целом, фильм собрал уже восемь наград международных кинофестиваля в Японии, Канаде, США и Колумбии.
По сюжету, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужные ванны. Каким образом эти дела связаны между собой и при чем здесь кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховскому, в карьере которого нет ни нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.
Главные роли в фильме исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. Лента создана "Кинокомпанией Гагарин Медиа" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, продюсер - Елена Демьяненко.
В украинском кинопрокате "Посторонний" ожидается в 2020 году.
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