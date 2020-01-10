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Espreso.tvОбществоУкраина и Германия договорились о взаимодействии в расследовании авиакатастрофы в Иране

Украина и Германия договорились о взаимодействии в расследовании авиакатастрофы в Иране


фото: Укрінформ
9 января министры иностранных дел Украины и Федеративной Республики Германия Вадим Пристайко и Гайко Маас провели телефонный разговор и договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования авиакатастрофы украинского самолета

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter.

Пристайко поблагодарил немецкого коллегу за поддержку в связи с трагедией рейса "Международных авиалиний Украины".

"В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования", - сообщил министр.

Также он добавил, что в ходе телефонных переговоров с Маасом были обсуждены Минские договоренности.

Министр добавил, что ждет от коллеги новостей после завтрашней встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

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