Украина и Германия договорились о взаимодействии в расследовании авиакатастрофы в Иране
Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter.
Пристайко поблагодарил немецкого коллегу за поддержку в связи с трагедией рейса "Международных авиалиний Украины".
"В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования", - сообщил министр.
Также он добавил, что в ходе телефонных переговоров с Маасом были обсуждены Минские договоренности.
Министр добавил, что ждет от коллеги новостей после завтрашней встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.
Спасибо @HeikoMaas за поддержку в связи с трагедией # ps752 . В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы "Минского урегулирования". Жду новостей по результатам встречи Меркель и Путина 11.01- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 9, 2020
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыл горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 9 января Bellingcat заявили , что определили возможное место запуска ракеты
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