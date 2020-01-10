Укравтодор предупредил о гололедице на дорогах и тумане
Информацию "Укравтодор" обнародовал на своем сайте.
"По состоянию на 06:00 10.01.2020 г. небольшой снег в восточных областях, на западе страны идет небольшой дождь, в центральных и северных областях туман", - рассказывают в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.
Средняя температура воздуха 10 января будет колебаться от -3 ° на востоке до + 4 ° на западе.
"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Одесской, Днепропетровской, Луганской и Херсонской областях местами гололедица", - отмечают в Укравтодоре.
На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха от -4 до 0 ° С. Состояние покрытия перевалов мокрое.
В Государственном агентстве автодорог отчитываются, что на дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов и скругленных участков.
"Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - заявляют в агентстве.
По сообщению Укргидромедцентра, 10 января днем в Украине, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
Утром в северных, центральных и южных областях туман.
На дорогах, кроме южных и центральных областей местами гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м / с.
Температура днем 0-5 ° тепла, на западе и крайнем юге страны до 8 ° тепла.
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