Укравтодор предупредил о гололедице на дорогах и тумане

10 января, 2020, 09:45

10 января "Укравтодор" рассказал о состоянии дорог государственного значения и погодных условиях на всей территории Украины

Информацию "Укравтодор" обнародовал на своем сайте.

"По состоянию на 06:00 10.01.2020 г. небольшой снег в восточных областях, на западе страны идет небольшой дождь, в центральных и северных областях туман", - рассказывают в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Средняя температура воздуха 10 января будет колебаться от -3 ° на востоке до + 4 ° на западе.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Одесской, Днепропетровской, Луганской и Херсонской областях местами гололедица", - отмечают в Укравтодоре.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха от -4 до 0 ° С. Состояние покрытия перевалов мокрое.

В Государственном агентстве автодорог отчитываются, что на дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов и скругленных участков.

"Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - заявляют в агентстве.

По сообщению Укргидромедцентра, 10 января днем в Украине, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Утром в северных, центральных и южных областях туман.

На дорогах, кроме южных и центральных областей местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Температура днем 0-5 ° тепла, на западе и крайнем юге страны до 8 ° тепла.