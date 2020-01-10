Трамп попросил Южную Корею поздравить Ким Чен Ына с днем рождения

10 января, 2020, 17:03

Президент США Дональд Трамп поздравил с днем рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына через советника по национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй-Йонга

Об этом сообщает Reuters .

Чунг, который встретился с Трампом в Вашингтоне на этой неделе, сказал, что Трамп попросил его передать сообщение в Северную Корею.

"В тот день, когда мы встретились, был день рождения Ким Чен Ына, и президент Трамп вспомнил об этом и попросил меня отправить сообщение", - сказал Чунг.