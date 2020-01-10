Трамп попросил Южную Корею поздравить Ким Чен Ына с днем рождения
10 января, 2020, 17:03
Президент США Дональд Трамп поздравил с днем рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына через советника по национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй-Йонга
Об этом сообщает Reuters .
Чунг, который встретился с Трампом в Вашингтоне на этой неделе, сказал, что Трамп попросил его передать сообщение в Северную Корею.
"В тот день, когда мы встретились, был день рождения Ким Чен Ына, и президент Трамп вспомнил об этом и попросил меня отправить сообщение", - сказал Чунг.
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