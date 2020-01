Синоптик Наталья Диденко рассказала, где на выходных пройдут дожди

10 января, 2020, 19:44

В Украине, 11 января, атмосферный фронт принесет осадки - дождь и мокрый снег

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.

"В субботу, 11 января, температура воздуха будет достаточно высока - от + 2 ° C до + 6 ° C. А в воскресенье атмосферный фронт уйдет, но похолодает от -2 до +3 ° C, осадков не будет ", - сказала синоптик.

Теплее будет в южных областях от +3 до + 7 ° C, где будет наблюдаться туман и облачность и температура воздуха ", - сообщила синоптик.

На Западе ожидается дождь. Температура воздуха предполагается от +2 до + 5 ° C, а на Закарпатье до + 6 ° C.

В северных областях также сильный мокрый снег. Температура воздуха от +1 до +5 ° C.

В восточной части облачно и будет преобладать влажная погода, от 0 до 3 ° C.

"В центральных областях Украины местами будет дождь, местами мокрый снег, а также прояснение. Температура от +1 до +4 ° C ", - добавила Диденко.

В Киеве будет преобладать влажная погода - дождь с мокрым снегом. Температура воздуха от 3 до + 4, от +3 до + 7 ° C.