Синоптик Наталья Диденко рассказала, где на выходных пройдут дожди
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.
"В субботу, 11 января, температура воздуха будет достаточно высока - от + 2 ° C до + 6 ° C. А в воскресенье атмосферный фронт уйдет, но похолодает от -2 до +3 ° C, осадков не будет ", - сказала синоптик.
Теплее будет в южных областях от +3 до + 7 ° C, где будет наблюдаться туман и облачность и температура воздуха ", - сообщила синоптик.
На Западе ожидается дождь. Температура воздуха предполагается от +2 до + 5 ° C, а на Закарпатье до + 6 ° C.
В северных областях также сильный мокрый снег. Температура воздуха от +1 до +5 ° C.
В восточной части облачно и будет преобладать влажная погода, от 0 до 3 ° C.
"В центральных областях Украины местами будет дождь, местами мокрый снег, а также прояснение. Температура от +1 до +4 ° C ", - добавила Диденко.
В Киеве будет преобладать влажная погода - дождь с мокрым снегом. Температура воздуха от 3 до + 4, от +3 до + 7 ° C.
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