Швейцарский суд обязал Россию компенсировать захваченные активы в Крыму
Об этом сообщает Swiss Info.
Вчера в Швейцарии были опубликованы два соответствующих судебных решения, в которых суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года. В одной из апелляций российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма.
За возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них "Укрнафта", подала первый иск, и еще 11 украинских предприятий, которые подали второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского.
По мнению Федерального суда в Лозанне компетенцию Международного арбитражного суда (в Женеве) нельзя ставить под сомнение.
- НАК "Нафтогаз Украины" получила заключение арбитража в Гааге по иску против России из-за захваченных активов компании в оккупированном Крыму.
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