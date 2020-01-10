Швейцарский суд обязал Россию компенсировать захваченные активы в Крыму

10 января, 2020, 15:19

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение о выплате более $ 82 млн 12 украинским компаниям за захват активов в Крыму

Об этом сообщает Swiss Info.

Вчера в Швейцарии были опубликованы два соответствующих судебных решения, в которых суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года. В одной из апелляций российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма.

За возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них "Укрнафта", подала первый иск, и еще 11 украинских предприятий, которые подали второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского.

По мнению Федерального суда в Лозанне компетенцию Международного арбитражного суда (в Женеве) нельзя ставить под сомнение.