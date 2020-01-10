Samsung представил технологию, которая позволяет вводить текст без клавиатуры
10 января, 2020, 13:22
Стартап-инкубатор C-Lab компании Samsung представил технологию SelfieType
Об этом сообщает портал Naked Science .
Как отмечает портал, эта технология позволяет вводить текст без клавиатуры: достаточно ровной поверхности и фронтальной камеры вашего гаджета.
SelfieType фиксирует движения пальцев человека, оцифровывает их и превращает символы классической QWERTY-клавиатуры.
По словам разработчиков, SelfieType будет совместима со смартфонами, так и с планшетами и ноутбуками.
Компания уже опубликовала видео, демонстрирующее различные способы использования SelfieType.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести