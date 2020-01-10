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Espreso.tvОбществоSamsung представил технологию, которая позволяет вводить текст без клавиатуры

Samsung представил технологию, которая позволяет вводить текст без клавиатуры


фото: engadget
Стартап-инкубатор C-Lab компании Samsung представил технологию SelfieType

Об этом сообщает портал Naked Science .

Как отмечает портал, эта технология позволяет вводить текст без клавиатуры: достаточно ровной поверхности и фронтальной камеры вашего гаджета.

SelfieType фиксирует движения пальцев человека, оцифровывает их и превращает символы классической QWERTY-клавиатуры.

По словам разработчиков, SelfieType будет совместима со смартфонами, так и с планшетами и ноутбуками.

Компания уже опубликовала видео, демонстрирующее различные способы использования SelfieType.

 

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